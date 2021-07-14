Продажи загородной недвижимости – это вдумчивый многоступенчатый процесс, который требует последовательности, терпения и настойчивости. Давайте смотреть правде в глаза. Даже ваши лучшие идеи в загородной недвижимости, могут оказаться в шатком положении. Сложность продажи загородной недвижимости обусловлена многими факторами. Во-первых, для рынка загородной недвижимости существует сезонность. Это значит, что шесть месяцев в году вам нужно вести активные действия, которые станут основой для дальнейшего развития. Во-вторых, все возможности и достоинства вашего загородного проекта должны быть видны и «осознаны» вашим Клиентом. Ведь подготовленный и информированный Клиент – это уже половина сделки. Маркетинг застройщиков в большинстве случаев все еще оставляет желать лучшего. Несмотря на наличие сайтов, большинство компаний использует лишь малую часть доступных возможностей для продвижения.

Разумеется, пандемия внесла своим коррективы в рынок загородной недвижимости. Интерес к загородной жизни значительно вырос, но достаточно ли этого, чтобы продавать вашу загородную недвижимость – быстрее, проще и выгоднее?

Обычно мы берём в работу не больше двух проектов в год. Это позволяет нам сконцентрироваться на основных задачах по продвижению вашего жилого комплекса или коттеджного посёлка. Чтобы продать вашу загородную недвижимость быстро и выгодно, начните сотрудничество с нами, мы сможем вам помочь.