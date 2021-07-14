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Продавайте недвижимость вместе с нами!

Продажи недвижимости - это вдумчивый, многоступенчатый процесс.

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Продажи загородной недвижимости – это вдумчивый многоступенчатый процесс, который требует последовательности, терпения и настойчивости. Давайте смотреть правде в глаза. Даже ваши лучшие идеи в загородной недвижимости, могут оказаться в шатком положении. Сложность продажи загородной недвижимости обусловлена многими факторами. Во-первых, для рынка загородной недвижимости существует сезонность. Это значит, что шесть месяцев в году вам нужно вести активные действия, которые станут основой для дальнейшего развития. Во-вторых, все возможности и достоинства вашего загородного проекта должны быть видны и «осознаны» вашим Клиентом. Ведь подготовленный и информированный Клиент – это уже половина сделки. Маркетинг застройщиков в большинстве случаев все еще оставляет желать лучшего. Несмотря на наличие сайтов, большинство компаний использует лишь малую часть доступных возможностей для продвижения.

Разумеется, пандемия внесла своим коррективы в рынок загородной недвижимости. Интерес к загородной жизни значительно вырос, но достаточно ли этого, чтобы продавать вашу загородную недвижимость – быстрее, проще и выгоднее?

Обычно мы берём в работу не больше двух проектов в год. Это позволяет нам сконцентрироваться на основных задачах по продвижению вашего жилого комплекса или коттеджного посёлка. Чтобы продать вашу загородную недвижимость быстро и выгодно, начните сотрудничество с нами, мы сможем вам помочь.

Комплексный подход

Используйте наши профессиональные навыки.

Эффективный маркетинг

Грамотно «упакуем» ваш объект недвижимости и организуем целевой трафик с высоким CTR.

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Приём и обработка звонков

Примем звонок в режиме 24/7 и качественно его обработаем, предоставим вам запись и аналитику.

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Презентация недвижимости

Встретимся с покупателем в удобное для него время и проведём презентацию вашего объекта недвижимости.

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Сопровождение сделки и продажа

Защитим ваши интересы, проверим и отправим документы в МФЦ, проведём сделку с банком Клиента.

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— Коттеджный посёлок?
Вам к нам!

Для коттеджных посёлков и загородных проектов

Каждый третий клиент надевший VR очки - купил недвижимость!

Продавайте недвижимость с помощью маркетинга. Начните работать с нами и получите эффективный результат в продажах вашей недвижимости. Из «показов» к продажам без длительных ожиданий!

Доверьте нам продажи!

Продажи «под ключ» - это удобно.

Идея

Проверка ваших идей и гипотез — отличный способ найти маркетинговую стратегию подходящую для вас.

Контент

Качественный контент — продаёт! Мы сталкиваемся с контентом ежедневно: это фотографии, посты, новости.

Продажи

Мы измеряем результат в продажах — это логичный показатель эффективности нашей работы.